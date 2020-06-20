В мотострелковое соединение ЮВО в Северной Осетии прибыла первая партия молодого пополнения

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (07:37)

В мотострелковое соединение 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе прибыло более 100 военнослужащих молодого пополнения из Краснодарского края, а из учебных центров Минобороны России – около 200 младших специалистов.

В рамках весеннего призыва все военнослужащие срочной службы по прибытии в часть, кроме первичного социологического изучения, также проходят обязательный углубленный медицинский осмотр, а затем помещаются на двухнедельный карантин в специально подготовленные казарменные помещения.

Во время карантина военнослужащие проживают в специально оборудованных казарменных помещениях. Каждые 2 часа им выдаются одноразовые маски, проветриваются помещения. Строго соблюдаются рекомендации врачей. По окончании карантинных мероприятий молодое пополнение ожидает общевоинская подготовка и церемония приведения к Военной присяге.

Общевоинская подготовка включает в себя физическую, строевую подготовку, основы владения и обслуживания вверенного оружия. Во время физической подготовки особое внимание уделяется упражнениям, развивающим силу (подтягивания на перекладине), ловкости (челночный бег, бег на 100 м), выносливости (марш-бросок на 3-5 км).

Военнослужащие срочной службы также изучают новые методы ведения одиночного боя и боя в составе подразделений. Одним из важных мероприятий для большинства военнослужащих является первый выезд на стрельбище и выполнение практического упражнения по огневой подготовке с боевой стрельбой.

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