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Agenparl

В мобильном соединении радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты приведены к военной присяге первые новобранцы осеннего призыва 2020 года

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 16 novembre 2020

16.11.2020 (07:00)

В Саратовской области более 50 новобранцев из различных субъектов Российской Федерации, призванных на военную службу в мобильное соединение РХБ защиты, овладели программой начальной военной подготовки и приведены к военной присяге.

В ходе курса начальной военной подготовки с вновь прибывшими военнослужащими были организованы занятия по тактической, строевой, огневой, военно-политической, физической подготовке, РХБ защите и общевоинским уставам.

В торжественной церемонии приведения к военной присяге военнослужащих роты молодого пополнения принял участие весь личный состав соединения. В ходе торжественных мероприятий состоялся митинг, посвященный данному событию. Торжественные мероприятия завершились исполнением гимна соединения военнослужащими роты молодого пополнения.

После приведения к военной присяге военнослужащие будут распределены по штатным подразделениям, где приступят к овладению своей специальности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324811@egNews

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