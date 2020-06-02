В Минобороны России завершён отбор добровольцев для клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 02 giugno 2020

02.06.2020 (09:26)

В Минобороны России завершён отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19.

Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата.

Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооруженных Сил РФ со всей России.

3 июня планируется заезд первой группы военнослужащих-добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента.

Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.

26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Специалисты института до 1 июня завершат доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля с.г.

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