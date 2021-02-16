martedì, Febbraio 16, 2021

Agenparl

В мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов, приняли участие военнослужащие ВВО в Хабаровске

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 febbraio 2021

16.02.2021 (08:15)

Военнослужащие Хабаровского гарнизона, командование Восточного военного округа, приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов.

Заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, представители ветеранских организаций, городской администрации, возложили венки и цветы на мемориале, посвященном воинам-дальневосточникам, погибшим в локальных  войнах и военных конфликтах.

В заключительной части митинга рота почетного караула прошла торжественным маршем. Затем все желающие возложили алые гвоздики к мемориалу,  в честь памяти воинов – интернационалистов, погибших при исполнении служебного долга.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344403@egNews

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