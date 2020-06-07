В Ленинградском объединении ВВС и ПВО проходят командирские полёты

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (14:30)

В авиационных соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа начались первые в летнем периоде обучения командирские полёты.

Авиационные экипажи подразделений, дислоцирующихся в Ленинградской, Псковской, Курской, Воронежской, Смоленской областях и Республики Карелия, отработают основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, манёвры ухода от средств поражения.

Кроме того, во время командирских полётов отрабатывается взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полётами на контрольно-диспетчерском пункте.

Основной особенностью командирских полётов является то, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений, который отрабатывает методику выполнения полётных заданий в целях последующего обучения молодых лётчиков.

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