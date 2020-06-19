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В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии ЗВО уничтожили более ста бронированных целей условного противника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 19 giugno 2020

19.06.2020 (06:30)

На территории полигона Кирилловский общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области,  танкисты отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады выполнили упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям.

Более 30  военнослужащих поразили более ста мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 500 до 1800 метров. Очередность появления целей была разделена  на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения.

На протяжении 3 минут военнослужащие вели непрерывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких установок.  

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в  местах построения экипажей  и внутри боевого отделения танка личный состав находился в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках и перчатках.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297957@egNews

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