domenica, Giugno 7, 2020
Breaking News

SULTANATE’S HOTEL REVENUE FALLS 24%

IL PAPA ALL’ANGELUS: LA TRINITà è AMORE CHE SALVA IL MONDO

FRANCESCO: VICINO AI PAESI CHE SOFFRONO L’EPIDEMIA DI COVID-19

TEAM EUROPE IS MOBILISING OVER € 334 MILLION (AROUND BDT 31 BILLION)…

GOVERNO: MANDELLI, DA FI NESSUNA CONVERGENZA, PROPOSTE IN INTERESSE PAESE

CONTRO IL RAZZISMO MANIFESTAZIONI PACIFICHE NEGLI USA

GOOD KARMA: BRITISH TRAVELLERS RESCUED BY DEPUTY HIGH COMMISSIONER VIA MOUNTAIN ROADS,…

OLANDA, COLLETTA ECUMENICA PER AFFRONTARE LA PANDEMIA

SUDAFRICA: LE CHIESE CRISTIANE CHIEDONO UNA RISPOSTA URGENTE ALLA PANDEMIA

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #52

Agenparl
Image default
Home » В Курской области стартовали сборы с укладчиками парашютов авиационных соединений и воинских частей ЗВО

В Курской области стартовали сборы с укладчиками парашютов авиационных соединений и воинских частей ЗВО

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (13:47)

В Курской области на базе истребительного авиационного полка начались учебно-методические сборы специалистов поисково-спасательных и парашютно-десантных служб Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В рамках сбора пройдет подготовка специалистов по укладке спасательных парашютов, применяемых на самолётах истребительной авиации в соответствии с курсом парашютной подготовки.

На протяжении двух недель военнослужащие отработают нормативы подготовки и переукладки парашютов и других средств спасения, выполнят парашютные прыжки по сложным видам подготовки (над облаками ночью, в сложных метеоусловиях, а также на неподготовленную площадку).

Кроме того, в ходе теоретических занятий военнослужащие изучат парашютные системы, возможные происшествия, основы само- и взаимопомощи при получении трав и ранений.

В сборе примут участие специалисты аэродромов, дислоцированных в Ленинградской, Псковской, Тверской, Смоленской, Курской, Воронежской, областей и Республике Карелия.

Основная работа специалистов по укладке парашютов в период полётов – сбор тормозных парашютов, их просушивание и укладка для дальнейшего использования, в нелетные дни – переукладка боевых и десантных парашютов.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296243@egNews

Post collegati

Специалисты спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота проводят тренировки в Калининградской области

Redazione

В Курской области стартовали сборы с укладчиками парашютов авиационных соединений и воинских частей ЗВО

Redazione

Более 2 тыс. призывников прибыли в воинские части танковой армии ЗВО и размещены на двухнедельный карантин

Redazione

Автоинспекция ЦВО провела акцию «Ремень безопасности» в Кировской области

Redazione

В подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск обновляется парк артиллерийских систем

Redazione

Современные 7,62 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More