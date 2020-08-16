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Agenparl

В Кострому прибыли военнослужащие из пяти стран мира для участия в международном конкурсе «Безопасная среда – 2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (13:50)

Военнослужащие из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан прибыли в Кострому для участия в конкурсе «Безопасная среда» Армейских международных игр –2020.

Белорусские военнослужащие привезли для участия в конкурсе машины химической разведки РХМ-4, остальные участники соревнований будут выступать на такой же технике, предоставленной российской стороной.

На специальной площадке полигона «Песочное» оборудованы места для хранения техники, вооружения и специального имущества. Личный состав по традиции разместится на территории учебного центра Военной академии РХБ защиты.

Медицинскими специалистами была организована термометрия личного состава, а по прибытию на территорию полигона все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.

С прибывшей командой было проведены занятия по требованиям безопасности, а также регистрация военнослужащих как участников конкурса.

В течение ближайших двух недель команды продемонстрируют свое мастерство в военно-спортивных и профессиональных состязаниях. 

Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307495@egNews

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