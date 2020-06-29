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В конце июля на полигоне Восточного военного округа «Цугол» состоится масштабное тактическое учение

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 29 giugno 2020

29.06.2020 (08:01)

В конце июля на полигоне Восточного военного округа «Цугол» состоится масштабное тактическое учение, в нем примут участие более 4 тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники от соединений Восточного военного округа из Республики Бурятия и Забайкальского края

В рамках подготовки к этому мероприятию на равнинной местности полигона военнослужащие артиллерийских подразделений  общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, масштабному учению приступили к выполнению групповых нормативов по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам.

Теоретические навыки минометных расчетов закрепляются в ходе боевых стрельб по целям, имитирующим бронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника на расстоянии от 500 до 4 тыс. м.

В тоже время, с  мотострелковыми подразделениями  ВВО  на стрельбищах и учебных площадках полигона стартовала  подготовка к учению. Офицеры командирского звена отрабатывают вопросы взаимодействия подразделений с проведением ротных и батальонных тактических учений. Ранее шесть воинских эшелонов из Бурятии с военнослужащими и военной техникой прибыли в Забайкалье для участия в учении.

Подготовка идет  как в дневное, так и в ночное время суток. Основное внимание при этом уделяется организации управления и связи, подготовке вооружения и военной техники, а также всестороннему обеспечению деятельности войск на полигоне «Цугол».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299502@egNews

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