В клинике ВМА им.С.М.Кирова проведена операция с использованием инновационных методов лечения

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (14:19)

В клинике урологии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова с использованием инновационных методов лечения оказана помощь больной с коралловидным камнем почки. Операционной бригадой под руководством главного уролога Минобороны России – начальника кафедры и клиники урологии, д.м.н. профессора полковника медицинской службы В.В.Протощака выполнено оперативное вмешательство «Эндоскопическая комбинированная (перкутанная итрансуретральная) нефролитотрипсия слева».

Коралловидный камень – это крупного размера биологический минерал, который может постепенно заполнять отростками лоханку и чашечки почки, принимая неправильную форму, и на поздних стадиях роста приводит к деформации почки и утрате ее функции. Эндоскопическая комбинированная интраренальная хирургия) – одновременное использование гибкой нефролитотрипсии через мочеточник и минимально-инвазивной чрескожной нефролитотрипсии. Сочетание анте- и ретроградного доступа к ЧЛС почки позволяет добиться полного удаления камня.

Пациентка выписана на 5-е сутки без нефростомы. По данным контрольной КТ через 4 недели после операции в нижней чашке левой почки определяется конгломерат фрагментов камня максимальными размерами до 4 мм. При контрольном обследовании через 6 недель, по результатам КТ конкременты левой почки не определяются, стент удален.

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