В Кировской области прошел конкурс будущих военных водителей

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05.02.2021 (20:52)

В Кировской области курсанты, осваивающие военно-учетную специальность в учебных организациях ДОСААФ, продемонстрировали знания Правил дорожного движения и навыки управления автомобилем КамАЗ на закрытой площадке, а также выполнили нормативы по установке аккумуляторных батарей и сборке-разборке автомата Калашникова на время.

По сумме всех видов программы конкурса победу в нем одержала команда Кировской объединенной технической школы. Второй результат у представителей Котельничской автошколы. На третьем месте — курсанты Кирово-Чепецкой автошколы.

Подводя итоги конкурса, председатель регионального отделения ДОСААФ Кировской области Юрий Рыбкин отметил, что, несмотря на новый формат, связанный с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции, интерес к конкурсу остался на прежнем уровне. Членами жюри был отмечен высокий уровень подготовки конкурсантов.

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