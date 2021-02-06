sabato, Febbraio 6, 2021
Breaking News

LIVELLI E I MECCANISMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

DOING MORE WITH LESS – REPORT ON FUNDING FOR DISASTER RELIEF

MERCOLEDì DELLE CENERI, IL PAPA CELEBRA A SAN PIETRO

RIFORMA IRPEF

LITHUANIA’S FOREIGN VICE-MINISTER MANTAS ADOMėNAS HELD A VIRTUAL MEETING WITH THE STATE…

SECRETARY BLINKEN’S CALL WITH FRENCH FOREIGN MINISTER LE DRIAN, GERMAN FOREIGN MINISTER MAAS, AND UK FOREIGN SECRETARY RAAB

SECRETARY BLINKEN’S CALL WITH FRENCH FOREIGN MINISTER LE DRIAN, GERMAN FOREIGN MINISTER MAAS, AND UK FOREIGN SECRETARY RAAB

DEPARTMENT PRESS BRIEFING – FEBRUARY 5, 2021

DEPARTMENT PRESS BRIEFING – FEBRUARY 5, 2021

DEPARTMENT PRESS BRIEFING – FEBRUARY 5, 2021

Agenparl

В Кировской области прошел конкурс будущих военных водителей

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 06 febbraio 2021

05.02.2021 (20:52)

В Кировской области курсанты, осваивающие военно-учетную специальность в учебных организациях ДОСААФ, продемонстрировали знания Правил дорожного движения и навыки управления автомобилем КамАЗ на закрытой площадке, а также выполнили нормативы по установке аккумуляторных батарей и сборке-разборке автомата Калашникова на время.

По сумме всех видов программы конкурса победу в нем одержала команда Кировской объединенной технической школы. Второй результат у представителей Котельничской автошколы. На третьем месте — курсанты Кирово-Чепецкой автошколы.

Подводя итоги конкурса, председатель регионального отделения ДОСААФ Кировской области Юрий Рыбкин отметил, что, несмотря на новый формат, связанный с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции, интерес к конкурсу остался на прежнем уровне. Членами жюри был отмечен высокий уровень подготовки конкурсантов.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342586@egNews

Post collegati

В Кировской области прошел конкурс будущих военных водителей

Redazione

Утерянную 70 лет назад медаль за личный подвиг вернули 92-летней сестре фронтовика в Татарстане

Redazione

В Дагестане более 250 семей военнослужащих Каспийской флотилии получили ключи от новых служебных квартир

Redazione

С начала текущего года более 1000 граждан Юга России заинтересовались службой по контракту в войсках ЮВО

Redazione

Салютный дивизион ЮВО во Владикавказе проведет праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Redazione

Командующий ЦВО обсудил с министром обороны Республики Таджикистан проведение совместных учений в 2021 году

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More