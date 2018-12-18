В Кировской области идут работы по восстановлению теплоснабжения

(AGENPARL) – Mosca, mar 18 dicembre 2018 18 декабря в 05-45 в г. Киров обнаружен дефект запорной арматуры в тепловой камере (ДЗО ПАО «Т Плюс» – АО «Кировская теплоснабжающая компания») по ул. Некрасова, дом 19.

Нарушено теплоснабжение: жителей 104 жилых домов (около человек), социально значимых объектов – 19.

Температура наружного воздуха -16ºС.

Аварийно-восстановительные работы выполняет бригада в составе 23 человек и 8 единиц специальной техники.

Планируемый срок завершения ремонтных работ – декабря.

Справочно:

АО «Кировская теплоснабжающая компания», АО «КТК» (132,2 Гкал/час) – дочернее зависимое общество ПАО «Т Плюс» (100 %), входит в филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс». Управляющая компания – ПАО «Т Плюс». Прежнее название – АО «КТК». Создано в 2008 г. Головной офис расположен в г. Киров (Кировская область, ПФО).

Основные виды деятельности: производство тепловой энергии (ТЭ); передача, распределение и сбыт ТЭ; горячее водоснабжение (ГВС); техническое обслуживание и ремонт котельных и тепловых сетей.

Регион деятельности – Кировская область (ПФО).

Зона обслуживания – г. Киров, г. Кирово-Чепецк Кировской области. Производственная база: 22 котельные в г. Кирове (132,2 Гкал/час); 1385,8 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, в том числе: 362,8 км магистральных тепловых сетей: 296 км – в г. Кирове; 66,8 км – в г. Кирово-Чепецке; 1023 км распределительных тепловых сетей: 892,5 км – в г. Кирове; 130,5 км – в г. Кирово- Чепецке; 211 центральных тепловых пунктов (ЦТП) в г. Кирове.

Топливо – природный газ, мазут, каменный уголь, дизельное топливо.