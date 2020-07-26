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Agenparl

В канун 90-й годовщины Воздушно-десантных войск, камышинские десантники возложили цветы к мемориалу на Мамаевом Кургане в Волгограде

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (14:00)

В рамках празднования 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, проводимого по всей стране в течение года, гвардейцы-десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения прибыли в город-герой Волгоград, чтобы почтить память воинов-десантников, участвовавших в легендарной Сталинградской битве, победа в которой ознаменовала собой коренной перелом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

На главной высоте России воины-десантники с представителями администраций Волгоградской области и города-героя Волгограда, ветеранских и общественных организаций в пантеоне Славы возложили гирлянду памяти к Вечному огню.

Также гвардейцы возложили цветы к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова и к малой Братской могиле.

Справочно:

В Сталинградской битве воздушный десант не применялся, но при этом огромный вклад в разгром и уничтожение группировки фельдмаршала Фридриха Паулюса внесли Воздушно-десантные войска.  10 воздушно-десантных корпусов были переформированы в гвардейские стрелковые дивизии. Кроме того, в состав Сталинградского фронта была направлена и 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Родимцева, сформированная в ноябре 1941 года на базе 3-го воздушно-десантного корпуса. В Сталинградской битве десантники проявили незаурядное мужество, отвагу и инициативу, что существенным образом повлияло на исход битвы.

Символом боев в Сталинграде стал Мамаев курган.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304006@egNews

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