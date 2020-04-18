domenica, Aprile 19, 2020
Breaking News

CORONAVIRUS, CONTE: LINEE NAZIONALI, RIPARTIRE IL 4 MAGGIO CON PROGRAMMA BEN ARTICOLATO

CORONAVIRUS, BONAFEDE: RIPARTENZA AVVERRà IN SICUREZZA

RECENT ARRESTS OF PRO-DEMOCRACY ACTIVISTS IN HONG KONG

RECENT ARRESTS OF PRO-DEMOCRACY ACTIVISTS IN HONG KONG

RECENT ARRESTS OF PRO-DEMOCRACY ACTIVISTS IN HONG KONG

BARTOLOMEO E KIRILL, I MESSAGGI PER LA PASQUA ORTODOSSA

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 18 APRIL…

CORONAVIRUS, CHIGI: NOTIZIE DI ALLENAMENTO DI MISURE RESTRITTIVE PER LUNEDì PROSSIMO SONO…

CARD. BASSETTI: “PER IL CARCERE NUOVE FORME DI CARITà”

UK GOVERNMENT CONFIRMS AN ADDITIONAL £155 MILLION FOR SCOTLAND

Agenparl

В Калужской области прошло учение дальних бомбардировщиков Ту-22м3

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 aprile 2020

19.04.2020 (02:00)

В Калужской области на военном аэродроме Шайковка прошло летно-тактическое учение с авиационной эскадрильей самолетов Ту-22м3 в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе мероприятия экипажи дальней авиации выполнили практические действия по выходу из массированного ракетного удара, а так же нанесение авиационного удара по авиационной базе условного противника с применением средств поражения.

На заключительном этапе лётчики отработали посадку самолета и выход экипажа на условно зараженный аэродром.

Помимо авиационной техники в учении также было задействовано около 30 единиц автомобильной и специальной техники, предназначенной для обслуживания и подготовки дальних бомбардировщиков к вылету.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287322@egNews

Post collegati

В Калужской области прошло учение дальних бомбардировщиков Ту-22м3

Redazione

Свыше 100 школьников примут интерактивную клятву верности юнармейца

Redazione

Под Оренбургом в артиллерийском соединении ЦВО прошли соревнования по шахматам и шашкам

Redazione

Многофункциональные военные медицинские центры ЗВО будут оборудованы пунктами дезинфекции автотранспорта

Redazione

В Севастополе военные строители приступили к монтажу перекрытий второго этажа многофункционального медицинского центра

Redazione

Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Средиземного моря

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More