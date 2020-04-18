В Калужской области прошло учение дальних бомбардировщиков Ту-22м3

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 aprile 2020

19.04.2020 (02:00)

В Калужской области на военном аэродроме Шайковка прошло летно-тактическое учение с авиационной эскадрильей самолетов Ту-22м3 в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе мероприятия экипажи дальней авиации выполнили практические действия по выходу из массированного ракетного удара, а так же нанесение авиационного удара по авиационной базе условного противника с применением средств поражения.

На заключительном этапе лётчики отработали посадку самолета и выход экипажа на условно зараженный аэродром.

Помимо авиационной техники в учении также было задействовано около 30 единиц автомобильной и специальной техники, предназначенной для обслуживания и подготовки дальних бомбардировщиков к вылету.

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