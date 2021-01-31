В Калужской области прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

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31.01.2021 (19:56)

В День воинской славы России – 77-й годовщины полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками в Калужской области проведено много памятных мероприятий.

Активное участие в них приняли региональное отделение ДОСААФ России и его структурные организации и учреждения. Высокий уровень подготовки и проведения мероприятий показало первичное отделение ДОСААФ Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства. Среди них: посещение тематических лекций, проведение социально-общественной акции «Блокадный хлеб» и «Уроков мужества», встреч с ветеранами.

Участниками онлайн-урока «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда» стали более 150 студентов 1-3 курсов.

Членами совета музея истории колледжа завоеваны призовые места в викторине интерактивного кинопоказа, посвященного 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Участники образцового почетного Краснознаменного караула имени Маршала Жукова возложили цветы к бюсту Александра Терентьевича Карпова – выпускника Калужского аэроклуба им. К.Э. Циолковского ОСОАВИАХИМ СССР, единственного калужанина, удостоенного звания Герой Советского Союза дважды. С сентября 1941 года он участвовал в воздушных боях под Ленинградом, где, командуя эскадрильей 27-го гвардейского истребительного авиационного полка, прикрывал легендарную Дорогу жизни в составе авиации ПВО Ленинградского фронта. Он сбил 1000-й по счету вражеский самолет.

В эти дни личному составу караула колледжа доверено почетное право нести вахту памяти на посту №1 у Вечного огня славы и могилы Неизвестного солдата на площади Победы.

В музее истории колледжа представлены материалы о кавалерах медали «За оборону Ленинграда» – директоре Калужского зооветеринарного техникума в 1947-1953 годах Борисе Алексеевиче Обабко, преподавателе специальных дисциплин, ветеринарном враче Иване Трофимовиче Бабинском и выпускнике 1933 года (1-го выпуска) Рафаиле Сергеевиче Шумилине.

Кульминацией комплекса проведенных мероприятий стало проведение историко-просветительского вечера «Подвигу твоему, Ленинград».

Особенностью мероприятия стало умелое сочетание архивных документов о блокадной жизни и подвигах самопожертвований, стойкости и мужестве защитников города на Неве, дневниковых записей юных ленинградцев и кинохроники военных лет, с современными интерактивными технологиями, театральными постановками и музыкальными номерами, представленными студентами и преподавателями колледжа.

Сильное впечатление на присутствующих в зале первокурсников произвели рассказы о кинологической и ветеринарной службах города, о детях войны, воспоминания очевидцев трагедии на станции Лычково, об условиях жизни и питания в осажденном, но непокоренном Ленинграде, об эвакуации мирных жителей в Калугу, стихи поэтов-блокадников. Особенно такие строки: «Мы знаем: клятвы говорить непросто/И если в Ленинград ворвётся враг/Мы разорвём последнюю из простынь/Лишь на бинты, но не на белый флаг!».

Грамотами регионального отделения ДОСААФ были награждены пять студентов колледжа, показавшие высокий результат и внесшие вклад в организацию и проведение историко-интеллектуальной викторины, посвященной неделе воинской славы. Нагрудные знаки и удостоверения к званию «Отличный стрелок ДОСААФ России» получили три студента, выполнившие нормативы областных соревнованиях «Отличный стрелок-2021».

Девяти студентам вручены членские билеты ДОСААФ России. Они пополнили ряды первичного отделения оборонного общества.

Решением президиума регионального отделения ДОСААФ медалью «90 лет Калужской оборонной организации» отмечен председатель первичной организации ДОСААФ колледжа, руководитель образцового почетного караула и военно-патриотического клуба «Орлы» Михаил Кузнецов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341663@egNews