giovedì, Giugno 25, 2020
Breaking News

MERCOLEDì 24 GIUGNO 2020 – 234ª SEDUTA PUBBLICA

LES ETATS UNIS ET L’EUROPE : CHACUN SON HISTOIRE

RIFORMA “118”: AVVIATA DISCUSSIONE IN SEDE REDIGENTE IN 12A COMMISSIONE

VENEZUELA: MEETING OF THE SENIOR OFFICIALS OF THE INTERNATIONAL CONTACT GROUP

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP E DEL PRESIDENTE ANDRZEJ DUDA

SUD SUDAN: ESCALATION DI VIOLENZE, APPELLO ECUMENICO ALLA PACE

STATE SECRETARY FRANTIšEK RUžIčKA MEETS WITH A DELEGATION OF POLISH MPS

MEETING OF THE 5+2 FORMAT AT THE LEVEL OF AMBASSADORS IN TIRASPOL

STATE SECRETARY FRANTIšEK RUžIčKA RECEIVES DEPUTY FOREIGN AFFAIRS MINISTER OF GEORGIA

MINISTER LAJčáK RECEIVES THE PRESIDENT OF THE WORLD JEWISH CONGRESS

Agenparl
Image default
Home » В Калининграде прошел артиллерийский салют

В Калининграде прошел артиллерийский салют

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 25 giugno 2020

25.06.2020 (02:27)

Сегодня в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произвели праздничный салют в честь 75-й годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны – ЗИС-3.

Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 75 лет после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществили звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле. В салюте также были задействованы три 105-мм и 125-мм фейерверочные установки.

Первый опытный образец пушки ЗИС-3, главным конструктором которой является Василий Грабин, был выпущен 22 июня 1941 года. ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы войны. В послевоенное время ЗИС-3 долго состояла на вооружении Советской Армии, а также активно экспортировалась в ряд зарубежных стран.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298909@egNews

Post collegati

В Калининграде прошел артиллерийский салют

Redazione

День Победы в Новосибирске завершился праздничным залпом из гаубиц и салютных установок

Redazione

Салют в честь 75-летия Победы в Самаре провели с барж

Redazione

Офицеры и курсанты Военной академии РВСН прошли торжественным маршем по Красной площади на Параде Победы

Redazione

Сводные расчеты салютного дивизиона 58-й армии ЮВО провели салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Redazione

День Победы в Севастополе завершился праздничным фейерверком и артиллерийским салютом

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More