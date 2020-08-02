В Калининграде команда морских пехотинцев–участников международного конкурса «Морской десант – 2020», приняла участие в полумарафоне «ЗаБег»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (20:19)

Сегодня в Калининграде состоялся всероссийский легкоатлетический полумарафон «ЗаБег», в котором приняли участие 34 морских пехотинца Балтийского и Тихоокеанских флотов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, представляющих сборную команду Российской Федерации на международном конкурсе «Морской десант-2020».

Особенностью прошедшего спортивного мероприятия был синхронный старт участников полумарафона, который был дан не зависимо от часовых поясов одновременно в 85 российских регионах. В Калининграде участники полумарафона вышли на старт в 11 часов по местному времени.

Участникам «ЗаБега» по традиции, на выбор было предложено три основные дистанции в 5, 10 или 21 километр.

Все морские пехотинцы, вышедшие на старт, успешно финишировали, преодолев избранные для себя дистанции.

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