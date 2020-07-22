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Home » В Йошкар-Оле спустя 77 лет вручили удостоверение к государственной награде родственникам участника Великой Отечественной войны

В Йошкар-Оле спустя 77 лет вручили удостоверение к государственной награде родственникам участника Великой Отечественной войны

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 22 luglio 2020

22.07.2020 (14:01)

Военный комиссар города Йошкар-Ола Игорь Артизанов вручил удостоверение к ордену Красной Звезды дочери участника Великой Отечественной войны, к которому фронтовик был представлен в 1943 году.

Командир 3-й стрелковой роты 88-го стрелкового полка гвардии младший лейтенант Георгий Иванович Кустов был награжден орденом Красной Звезды посмертно. В боях под Ростовом бойцы его роты подавили сопротивление противника, сам Георгий Иванович броском гранаты уничтожил восемь немцев и три пулемета.

Церемония передачи удостоверения к высокой награде состоялась накануне в Йошкар-Оле. Его передали дочери красноармейца Тамаре Моховой.

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает Центральный архив Минобороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303355@egNews

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