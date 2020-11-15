(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (08:00)

В рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятиями промышленности в интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс РХБ защиты МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения ОМП в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время.

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