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Agenparl

В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (08:00)

В рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятиями промышленности в интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс РХБ защиты МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения ОМП в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324626@egNews

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