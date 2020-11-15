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Agenparl

В Иваново прибыл эшелон с военнослужащими из учебного центра Воздушно-десантных войск.

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (20:54)

Первый эшелон с более 70 младшими специалистами прибыл в город Иваново из города Омска. Вчерашние курсанты Омского учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск будут проходить военною службу в Ивановском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск.

Прибывший эшелон встречали медики, а также отделение РХБЗ, которые провели санитарную обработку техники, на которой будет перемещается личный состав, прибывший из города Омска.

Молодые десантники будут находится в воинских частях Ивановского и Костромского гарнизона на карантине 14 суток. Всё это время за ними будут наблюдать медицинские работники, после чего они будут распределены по подразделениям.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324785@egNews

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