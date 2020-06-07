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Home » В зимнем периоде обучения летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели в небе более 3 тыс. часов

В зимнем периоде обучения летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели в небе более 3 тыс. часов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (05:00)

В зимнем периоде обучения, с декабря по май, летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели более 100 летных смен. Общий суммарный налёт тихоокеанцев превысил 3000 часов.

В течение учебного полугодия авиаторы ТОФ приняли участие в 10 летных тактических и тактико-специальных учениях, причем половина из них проводилась ночью. Также проведены летные тактические учения беспилотных летательных аппаратов.

Летчиками в полигонах боевой подготовки выполнено более 1 тыс. применений оружия, в том числе применений технических средств обнаружения подводных лодок.

Дальние противолодочные самолёты ТУ-142МЗ выполнили несколько плановых полётов над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Продолжительность каждого из полётов составила 12 часов, а протяженность маршрута превышала 8000 километров.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296186@egNews

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