В зенитном ракетном соединении ЮВО проведены торжественные мероприятия в честь 82-й годовщины со дня образования

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (09:00)

В зенитном ракетном соединении из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующегося в Краснодарском крае, проведены торжественные мероприятия по случаю 82-й годовщины со дня образования воинской части.

По традиции праздничное построение на плацу соединения началось с выноса Боевого знамени части. Затем наиболее отличившимся военнослужащим были вручены награды, ценные подарки и грамоты. Также с Днем части зенитчиков поздравили ветераны, ранее проходившие службу в соединении. Праздничное построение завершилось прохождением военнослужащими торжественным маршем

В повседневной деятельности личный состав соединения выполняет задачи по несению боевого дежурства по противовоздушной обороне южных воздушных рубежей России.

С 2013 года подразделения соединения вооружены современными зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами ЗРПК «Панцирь-С».

Справочно:

8 августа 1938 года на станции Насосная Азербайджанской ССР был сформирован 50-й истребительный авиационный полк, с которого и началась история части.

Личный состав полка принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне на Крымском, Брянском, 2-ом Прибалтийском и Ленинградском фронтах.

Боевое крещение летчики полка получили, в январе 1942 года при выполнении задачи по патрулированию района порта Керчь.

2 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм полк награжден орденом Красного Знамени.

Полк закончил боевые действия 9 мая 1945 года в Прибалтике, после капитуляции Курляндской группировки врага.

За годы войны 294 военнослужащих полка награждены орденами, из которых пятеро – орденом Ленина. Личный состав полка совершил 7599 вылетов, провел 168 воздушных боев, уничтожил 111 самолетов противника, 16 паровозов, 180 вагонов, 22 зенитные батареи, 1745 солдат и офицеров противника.

15 августа 1960 года полк был переформирован в 360-й зенитный ракетный Краснознаменный полк, и передислоцирован в город-герой Новороссийск.

Военнослужащие части выполняли интернациональный долг на Ближнем Востоке, во Вьетнаме, на Кубе и в Афганистане. Многие из них за образцовое выполнение воинского долга были награждены государственными наградами.

В 1993 году воинской части присвоено почетное наименование “Кубанской казачьей”.

В современной истории Российской Федерации соединение дважды было признано лучшим среди равнозначных зенитных ракетных частей ВС РФ. Личный состав ежегодно выполняет на отлично боевые стрельбы на ракетных полигонах.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306037@egNews