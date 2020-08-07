venerdì, Agosto 7, 2020
Breaking News

ON THE LOYA JIRGA IN AFGHANISTAN

ON THE LOYA JIRGA IN AFGHANISTAN

ON THE LOYA JIRGA IN AFGHANISTAN

GIOVEDì 6 AGOSTO 2020 – 249ª SEDUTA PUBBLICA

PUBLIC SCHEDULE – AUGUST 7, 2020

TURKEY: HIGH REPRESENTATIVE JOSEP BORRELL HELD TALKS WITH FOREIGN MINISTER MEVLüT ÇAVUşOğLU…

WORK CARRIED OUT BY THE ANIMALS IN SCIENCE COMMITTEE ON 2018/19 COMMISSION…

SENATO.IT – DDL C. 1124 – XVIII LEGISLATURA – TRATTAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1919 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO.IT – DDL S. 1913 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

Agenparl

В Забайкальском крае мотострелковые подразделения ВВО уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 07 agosto 2020

07.08.2020 (04:45)

На полигоне Цугол в Забайкальском крае мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб из комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

В ходе ночной боевой стрельбы экипажи машин отработали огневое поражение мишеней, имитирующих скопление пехоты и легкобронированную технику условного противника на расстоянии от 400 до 1200 метров. Данные условия требуют от военнослужащих повышенной концентрации внимания, высоких навыков владения вооружением и техникой, а также слаженных действий экипажей.

В ночных стрельбах приняло участие более 400 военнослужащих и было задействовано более 80 единиц вооружения и военной техники. 

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305832@egNews

Post collegati

В Забайкальском крае мотострелковые подразделения ВВО уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб

Redazione

В Забайкалье специалисты РХБ защиты ВВО применят радиоуправляемые средства маскировки войск

Redazione

На полигоне «Каштак» связисты ВВО приступили к развертыванию пунктов управления

Redazione

Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа начали специальный курс подготовки

Redazione

Военные инженеры ВВО выполнили более половины работ по сносу аварийных зданий бывших военных городков в Амурской области

Redazione

Специалисты противовоздушной обороны ВВО провели учение по уничтожению нестандартных малоразмерных целей в ЕАО

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More