В Забайкальском крае мотострелковые подразделения ВВО уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 07 agosto 2020
07.08.2020 (04:45)
На полигоне Цугол в Забайкальском крае мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб из комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-2.
В ходе ночной боевой стрельбы экипажи машин отработали огневое поражение мишеней, имитирующих скопление пехоты и легкобронированную технику условного противника на расстоянии от 400 до 1200 метров. Данные условия требуют от военнослужащих повышенной концентрации внимания, высоких навыков владения вооружением и техникой, а также слаженных действий экипажей.
В ночных стрельбах приняло участие более 400 военнослужащих и было задействовано более 80 единиц вооружения и военной техники.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305832@egNews