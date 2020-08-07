В Забайкалье специалисты РХБ защиты ВВО применят радиоуправляемые средства маскировки войск

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 07 agosto 2020
07.08.2020 (05:05)
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе специальных учений обеспечат маскировку аэрозольными средствами оборонительных позиций мотострелковых подразделений на местности.
С помощью современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами , расчетами аэрозольного противодействия за короткое время будет обеспечена надежная маскировка перемещения колонны бронетехники, а также опорных пунктов подразделений от средств разведки, воздушного нападения и наведения высокоточного оружия условного противника. При этом будут применены дымовые шашки.
Сложность применения аэрозольных средств будет обусловлена равнинным рельефом местности, и как следствие резким изменением направления и скорости ветра. Для точного определения метеоусловий в районе выполнения задач, военными будут использованы переносные метеокомплекты МК-3 из состава наблюдательных постов.
Всего в специальных учениях примут участие более 500 военнослужащих и будет задействовано более 100 единиц специальной техники.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305838@egNews