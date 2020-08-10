В Забайкалье прошла радиотренировка связистов ВВО

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 10 agosto 2020
10.08.2020 (06:35)
С офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась радиотренировка.
В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.
При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306232@egNews