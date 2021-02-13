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Agenparl

В Забайкалье проходит отборочный этап конкурса «Уверенный приём» в рамках АрМИ-2021

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 febbraio 2021

13.02.2021 (05:47)

Состязания проходят на полигоне «Каштак».

В конкурсе принимают участие специалисты и экипажи современных подвижных образцов техники связи объединения. Для оценки слаженности работы экипажей и выполнения учебных задач по развертыванию техники в экстремальных условиях, часть нормативов связисты выполняют в средствах индивидуальной защиты.

В ходе соревнований водители, радиотелеграфисты и начальники аппаратных и станций связи также выполняют нормативы по физической подготовке, сдают теоретические зачеты по технической, специальной подготовке и военной топографии. Кроме того, представители команд выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного оружия.

Лучшие специалисты и экипажи станций связи будут представлять объединение на окружном этапе конкурса.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12343890@egNews

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