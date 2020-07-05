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Home » В Екатеринбурге прошла присяга курсантов военного учебного центра Уральского Федерального университета

В Екатеринбурге прошла присяга курсантов военного учебного центра Уральского Федерального университета

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (16:45)

Курсанты военного учебного центра Уральского Федерального университета приняли воинскую присягу на территории мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге.

Всего к воинской присяге было приведено около 170 молодых людей, поступивших на обучение по военно-учетным специальностям различных видов и родов войск. Будущие командиры танковых, инженерно-саперных взводов, групп специальной радиосвязи и начальники аппаратных комплексов управления авиации и противовоздушной обороны дали клятву на верность Родине в присутствии преподавателей и командования военного учебного центра.

Приведение к воинской присяге прошло в строгом соблюдении противоэпидемических норм: пропуск на территорию военного городка осуществлялся через барьерную термометрию и осмотр медицинского специалиста. Построение личного состава и прохождение торжественным маршем прошло в средствах защиты органов дыхания и на увеличенных дистанциях между военнослужащими.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300388@egNews

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