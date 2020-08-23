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Agenparl

В день открытия конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» знаменной группой Почетного караула был поднят флаг игр

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (14:50)

Сегодня утром на полигоне Острогожск прошла церемония поднятия флага Армейских международных игр на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники». В присутствии военных спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана и Китая военнослужащие знаменной группы Почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка под исполненный военным оркестром встречный марш внесли на полигон флаг АрМИ-2020.

Заместитель главного судьи соревнований полковник Игорь Куракин отметил в своем выступлении, что от предстоящих соревнований мастеров военного дела ожидается высокий накал борьбы. После этого военнослужащий Почетного караула поднял флаг Армейских международных игр, а представители делегаций стран-участниц конкурса — национальные флаги своих стран.

Состязания военных водителей Армейских международных игр пройдут с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309145@egNews

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