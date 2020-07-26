В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (13:45)

Сегодня, 26 июля, в главной базе Балтийского флота г. Балтийске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского Флота России.

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано более 46 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники армейского корпуса, вертолеты Ка-27 морской авиации, а также свыше 1,5 тысяч военнослужащих Балтийского флота.

В ходе праздничной программы экипажами кораблей было продемонстрировано 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере «Серафим Саровский» парадный строй боевых кораблей флота, стоящих в морском канале г. Балтийска, и поздравил военных моряков с праздником.

Военно-спортивный праздник, посвященный Дню ВМФ, начался с театрализованного представления «Виват, Военно-Морской Флот! Далее состоялось прохождение боевых кораблей флота по морскому каналу г. Балтийска. В акватории Калининградского морского канала надводные корабли продемонстрировали различные элементы тактических действий по своему предназначению. В ходе празднования базовые тральщики Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели траление фарватера, малые противолодочные корабли провели атаку подводной лодки условного противника, а малые ракетные корабли сымитировали выполнение ракетного удара. Кроме того, ракетные катера показали элементы морского артиллерийского боя с условным противником, после чего артиллеристы береговых войск Балтийского флота выполнили показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке подготовки высадки морского десанта. Далее большой десантный корабль «Калининград» провел высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82а.

Кроме того, в акватории Калининградского залива были разыграны эпизоды по освобождению судна, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию нарушителей государственной границы Российской Федерации. Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей.

Завершатся праздничные мероприятия в Балтийске салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России и дня города.

Метки:

К списку новостей

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304004@egNews