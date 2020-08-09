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Agenparl

В девятом Арктическом походе Северного флота принимают участие девять молодых лейтенантов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (17:46)

Девять молодых лейтенантов, прибывших на Северный флот летом 2020 года после окончания военных вузов, принимают участие в девятом походе арктической группировки по Северному морскому пути. Все они назначены на первичные офицерские должности – инженеров и командиров групп в различных боевых частях кораблей Кольской флотилии разнородных сил. Один из выпускников уже исполняет обязанности помощника командира большого противолодочного корабля «Североморск» по снабжению.

Всего на Северный флот в 2020-м году прибыло более 400 молодых лейтенантов. Больше четверти из них пополнили подводные силы флота и получили назначения в экипажи атомных подводных лодок. 90 человек размещены на различных должностях в Кольской флотилии разнородных сил.

В самое крупное соединение ВМФ России – дивизию ракетных кораблей Северного флота распределены 35 человек. Из них 11 лейтенантов пополнили экипаж флагмана флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

Всем лейтенантам были выданы зачётные листы на допуск к несению различных видов дежурства и вахты, а также на допуск к самостоятельному управлению подразделением. За каждым лейтенантом закреплён опытный офицер-наставник, который будет оказывать ему помощь в профессиональном становлении и освоении должности.

Осенью на Северном флоте традиционно пройдёт сбор молодых офицеров, в ходе которого состоятся их встречи с командованием флота, подведение итогов начального этапа офицерской службы, а также обсуждение и решение возникших проблемных вопросов с флагманскими специалистами, представителями довольствующих органов и учреждений СФ.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306159@egNews

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