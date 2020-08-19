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В ДВОКУ создана уникальная мишенная обстановка и система объективного контроля для проведения конкурса АрМИ «Суворовский натиск»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 19 agosto 2020

19.08.2020 (04:56)

На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Амурская область) для проведения международного конкурса «Суворовский натиск», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», в создана уникальная мишенная обстановка и система объективного контроля. Для этих целей поставлено около 50 современных радиоуправляемых мишеней, камеры высокого разрешения съемки и беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа.

Для участников команд создана новая мишенная обстановка, которая отвечает положению о проведении конкурса. Всего будет работать около 100 различных мишеней, имитирующих вертолеты, расчеты противотанковых комплексов, гранатометчиков и боевые машины пехоты условного противника.

Для каждой команды мишени будут определенного цвета. Цвет команды будет определен проведенной жеребьевкой. Мишени распределены равномерно по уровню сложности и позволят максимально качественно определить уровень подготовки каждой команды.

Кроме того, по маршруту движения установлены камеры, которые будут фиксировать преодоление препятствий экипажами БМП-2М. Они будут подтверждать решения полевых арбитров и призваны исключить любую ошибку и человеческий фактор при проведении международного конкурса. Прохождение маршрута каждой командой будет непрерывно вестись видеозаписью с беспилотного летательного аппарата.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Торжественное открытие конкурса состоится 23 августа. Конкурс продлится две недели.

Для участия в конкурсе прибыло семь команд. Это команда России, Республики Беларусь, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали и Конго. Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308048@egNews

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