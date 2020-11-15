В Дальневосточном ВОКУ проводится информационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать»

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15.11.2020 (07:03)

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), проводится всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Мероприятие проводится с целью популяризации прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации, поднятия престижа прохождения обучения в военных высших образовательных учреждениях.

В рамках акции курсанты ДВОКУ и привлеченные к проведению мероприятий кадеты и юнармейцы провели более 50 тематических встреч и уроков мужества с допризывной молодежью общеобразовательных учреждений Благовещенска и Благовещенского района.

Подготовлены и направлены в военкоматы, средние образовательные учреждения, кадетские корпуса и воинские части Амурской области комплекты печатных и электронных информационно-агитационных материалов о подготовке к поступлению в военные училища, о жизни и быте курсантов проходящих обучения в ДВОКУ. Также для привлечения молодежи на территории ДВОКУ проводятся различного рода выставки вооружения и военной техники.

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями противоэпидемиологических мероприятий, соблюдением масочного режима и социальных дистанций.

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