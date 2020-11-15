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Agenparl

В Дальневосточном ВОКУ проводится информационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (07:03)

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном  училище (ДВОКУ), проводится всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Мероприятие проводится с целью популяризации прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации, поднятия престижа прохождения обучения в военных высших образовательных учреждениях.

В рамках акции курсанты ДВОКУ и привлеченные к проведению мероприятий кадеты и юнармейцы провели более 50 тематических встреч и уроков мужества с допризывной молодежью общеобразовательных учреждений Благовещенска и Благовещенского района.

Подготовлены и направлены в военкоматы, средние  образовательные учреждения, кадетские корпуса и воинские части Амурской области комплекты печатных и электронных информационно-агитационных материалов о подготовке к поступлению в военные училища, о жизни и быте курсантов проходящих обучения в ДВОКУ. Также для привлечения молодежи на территории ДВОКУ проводятся различного рода выставки вооружения и военной техники.

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями противоэпидемиологических мероприятий, соблюдением масочного режима и социальных дистанций.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324702@egNews

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