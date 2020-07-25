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Home » В Дагестане «Пётр I» дал старт открытию генеральной репетиции военно-морского парада для жителей прибрежного Каспийска

В Дагестане «Пётр I» дал старт открытию генеральной репетиции военно-морского парада для жителей прибрежного Каспийска

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020
25.07.2020 (10:46)

В акватории Каспийского моря состоялась тренировка военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, который впервые пройдет в Дагестане.

Военно-морской парад открыл актер в костюме Петра I, который на корме яхты ЯЛ-6 поприветствовал всех гостей и рассказал об истории зарождения Российского флота на Каспийском море.

В ходе тренировки экипажи кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» и катеров  АК-209, АК-223, АК-201 Каспийской флотилии провели тренировку морского боя с кораблями условного противника, отработав тактику блокирования корабля и отстрела плавающих мин, после чего экипаж рабочего буксира РБ-397 оказал помощь в тушении экипажу корабля.

Экипажи десантных катеров, в свою очередь отработали задачу штурма береговой линии условного противника с высадкой морского десанта, который на плавающих бронетранспортерах БТР82АМ штурмом овладел господствующей высотой берега.

Также в тренировке приняли участие экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), которые выполнили задачи по обнаружению неопознанной группы надводных целей – следующей в территориальные воды Российской Федерации. Разведданные были переданы на командный пункт флотилии об обнаружении морских целей противника.

Еще одним эпизодом тренировки авиации стала отработка парой Ми-8АМТШ, действий в роли условного противника, совершив пролет на высоте 50-70 метров над водой, экипаж и с борта ведомого вертолета сбросил макета мины, которую впоследствии и уничтожили малые артиллерийские катера КФл.

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также более 10 авиационной техники 4 армии ВВС и ПВО, в этом числе самолеты Су-25, Су-24, Су-34 и вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-35, Ка-27.

Кроме наблюдения за морскими баталиями, жители и гости Каспийска смогли посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей КФл.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303808@egNews

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