(AGENPARL) – Moscow, mer 05 febbraio 2020

(10:45)

В рамках проведения двусторонних ротных тактических учений на полигоне Алагяз военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, выполнили задачи по захвату пленных и документов условного противника в горно-лесистой местности.

Разведчики отработали действия по поиску живой силы и объектов противника с использованием современного комплекса разведки и связи «Стрелец», провели засаду, захват пленных и документов, содержащие «секретные» данные, и выполнили подрыв бронетехники, сторожевого охранения и командного пункта условного противника из бесшумного оружия.

Военнослужащие отработали отход и отражение атаки группы условного противника, после чего выполнили эвакуацию и оказание первой медицинской помощи условно раненым.

К двусторонним ротным тактическим учениям в горно-лесистой местности привлечено более 300 военнослужащих разведывательных подразделений и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе беспилотная летательная авиация.

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