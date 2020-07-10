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Agenparl

В Главном военно-морском параде примут участие корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 10 luglio 2020

10.07.2020 (05:00)

В Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте примут участие корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов», не имеющие аналогов в мире. Главная их конструктивная особенность – самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

При строительстве этих кораблей на Средне-невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность.

Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. 

Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

«Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач», – отметил Главком ВМФ России Адмирал николай Евменов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301179@egNews

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