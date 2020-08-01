(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020

01.08.2020 (07:00)

В Восточном военном округе стартовал месячник сплочения воинских коллективов. Такие мероприятия в округе проводятся два раза в год – в феврале и августе. Они приурочены к завершению периода адаптации молодого пополнения, призванного на военную службу.

В мероприятиях непосредственное участие примут все командиры воинских частей и соединений. В числе главных задач на август – обеспечение личной примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей.

Важнейшее значение в решении задач месячника имеет профессиональное психологическое сопровождение военнослужащих, призванных весной 2020 года, к условиям военной службы. Каждый командир, вплоть до сержанта, владеет психолого-педагогическими навыками для работы с подчинёнными, а при необходимости обращается за советом к штатным военным психологам.

В течение августа при непосредственном участии военных психологов будут уточнены социально-психологические альбомы и социально-психологические портреты воинских коллективов.

В ходе месячника на занятиях будут проведены общие собрания военнослужащих различных подразделений с повесткой дня: «Сила воинского коллектива в дружбе, товариществе и взаимовыручке». Итоги месячника сплочения воинских коллективов будут подведены в начале сентября.

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