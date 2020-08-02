В Волгоградской области дочери гвардии сержанта Красной армии вручили удостоверение к Ордену Ленина

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (10:32)

В Камышине Волгоградской области состоялась торжественная передача военным комиссариатом Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) Ордена Ленина дочери героя Советского Союза гвардии сержанта красной армии Агафонова Якова Григорьевича.

Орден Леенина – высшая государственная награда Союза Советских Социалистических Республик, учрежденная постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года.

Агафонов Яков Григорьевич родился 19 августа 1912 года в селе Левая Россошь (ныне Каширского района Воронежской области).

В 1941 году был призван в Красную армию. На фронте стал артиллеристом, командиром противотанкового орудия. Боевое крещение получил в боях под Москвой. Сражался на Курской дуге, форсировал Днепр.

6 июля 1943 года расчёт под командованием Агафонова в составе 869-го истребительного противотанкового полка одним из первых принял на себя танковый удар противника на Обоянском направлении. В районе села Верхопенье артиллеристы остановили вражеские танки. Агафонов, встав за наводчика, лично подбил две бронированные машины. За этот бой был награждён орденом Красной Звезды. Вскоре, уже когда шло наступление, был ранен.

После госпиталя вернулся на фронт, когда шла битва за Днепр. Воевал командиром орудия 1-й батареи 1840-го истребительного противотанкового полка. За бои на Лютежском плацдарме награждён медалью «За боевые заслуги». Особо отличился в наступательных боях в ноябре 1943 года.

В ночь на 13 ноября противник у села Шевченковка (Васильковский район Киевской области) 17 вражеских танков прорвались в тыл советских войск. В темноте они вышли прямо на огневые позиции батареи 1840-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Расчёт Агафонова первым принял бой, огонь открыли в упор, ориентируясь по вспышкам выстрелов и движущимся тёмным силуэтам. Вражеские танки метались по позиции батареи, давили орудия, утюжили окопы.

Из всей батареи продолжало вести огонь только орудие Агафонова. Он один остался из расчёта, сам заряжал, сам наводил, сам стрелял, продолжая посылать снаряд за снарядом. В неравном поединке отважный артиллерист поджёг 3 танка, остальные отвернули в сторону. Но следом шла пехота, и Агафонов опять встал к орудию.

Так закрывается еще одна страница в истории Великой Отечественной войны, но работа военного комиссариата по розыску неврученных наград ее участникам продолжается. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305016@egNews