(AGENPARL) – Moscow, ven 07 febbraio 2020

В ремонтно-восстановительном подразделении Восточного военного округа в Бурятии продолжается перевооружение на современные виды военной специальной техники.

Так, в распоряжение военных поступила уникальная по своим характеристикам и составу мастерская электроспецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.

Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта электроспецоборудования инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек.

Важной особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме, а также в условиях низких температур.

Все необходимое оборудование размещается в кузове-кунге автомобиля, а время полного развертывания производственных мощностей и инструмента составляет всего лишь 20 минут.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12274589@egNews