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Home » В войсках РХБ защиты ВВО подвели итоги деятельности за 2020 год

В войсках РХБ защиты ВВО подвели итоги деятельности за 2020 год

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 13 novembre 2020

13.11.2020 (07:15)

В день образования радиационной химической и биологической защиты подразделения РХБЗ Восточного военного округа подвели итоги деятельности за 2020 учебный год.

В течение года подразделениями РХБ защиты округа было проведено более 600 плановых мероприятий, среди которых около 350 мероприятий боевой подготовки, включающих около 90 командно-штабных учений, более 60 штабных тренировок, порядка 10 полевых выходов, а также проведено более 170 сборов.

Всего в 2020 учебном году выполнено порядка 2000 учебно-боевых задач.

Мероприятия РХБ защиты были выполнены в полном объёме. Кроме того, военнослужащие войск РХБ защиты принимали участие в дезинфекции оборонных и гражданских предприятий, участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, в войска РХБ защиты ВВО продолжается поставка современных образцов военной и специальной техники. В текущем году поставлено около 30 единиц военной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-3, комплекты полевой лаборатории КЛП-1О и другие образцы.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324347@egNews

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