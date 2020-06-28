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Home » В воинских частях ЮВО на Северном Кавказе прошли учения по борьбе с дронами условного противника

В воинских частях ЮВО на Северном Кавказе прошли учения по борьбе с дронами условного противника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020

28.06.2020 (10:23)

В местах дислокации соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе дежурными сменами расчётов противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями беспилотной авиации проведено совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов авиации условного противника.

В роли противника выступили расчеты беспилотных летательных аппаратов из состава подразделений ЮВО, дислоцированных в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

В ходе учения расчёты дежурных смен постов ПВО ЮВО осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны.

Целью данного планового мероприятия боевой подготовки стала отработка организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по местам дислокации соединений и воинских частей ЮВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299415@egNews

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