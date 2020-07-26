В воинских частях Восточного военного округа состоялся ряд пожарно-тактических учений

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020
26.07.2020 (04:34)
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялся ряд пожарно-тактических учений и тренировок по обеспечению пожарной безопасности. В течение недели к мероприятиям было привлечено более одной тысячи военнослужащих и около 100 единиц пожарной техники, среди которых недавно поступившие современные пожарные танки, специальные пожарные машины и пожарные поезда.
Тренировки связаны с установившимися погодными условиями с длительными среднесуточными высокими температурами. Отработаны мероприятия по выполнению временных нормативов прибытия дежурных расчётов и команд к условным местам возгорания, практические действия расчетов в сложившейся ситуации, действия дежурных смен воинских частей и внештатных пожарных команд. На пожарно-тактических учениях отработан алгоритм совместных действий с представителями МЧС и других органов власти регионов.
Проведенные мероприятия показали, что силы и средства своевременного выявления и ликвидации условных возгораний находятся в высокой степени готовности, взаимодействие организовано, дежурные смены действуют уверенно.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303949@egNews