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Agenparl

В воинских частях ВВО, дислоцированных в Еврейской автономии, начали прививать военнослужащих вторым компонентом вакцины «Спутник-V»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 01 febbraio 2021

01.02.2021 (05:36)

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных на территории Еврейской автономной области, началась вакцинация военнослужащих вторым компонентом отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). Военные врачи привили, командный состав и военнослужащих дежурных смен. На данный момент вторым компонентом привито более 200 военнослужащих.

Перед прививкой организована проверка состояния здоровья военнослужащих. Жалоб и каких-либо других изменений в состоянии здоровья после получения первого компонента препарата у военнослужащих не выявлено.

Вакцинация проводится планово, по мере поступления препарата, и носит добровольный характер.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341689@egNews

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