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В Воздушно-десантных войсках подвели итоги зимнего периода обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020
23.05.2020 (12:27)

Накануне, под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова состоялся Военный Совет Воздушно-десантных войск, на котором были подведены итоги зимнего периода обучения и рассмотрены актуальные вопросы деятельности войск.

Особенностью завершившегося Военного совета стал тот факт, что проводился он в режиме защищенной видеоконференцсвязи, когда руководящий состав войск, соединений, воинских частей и учреждений принимал участие, находясь непосредственно в пунктах постоянной дислокации, непосредственно на рабочих местах.

Открывая заседание Военного Совета, командующий ВДВ отметил, что подготовка соединений и воинских частей проводилась в соответствии с Планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2020 год. И, несмотря на эпидемическую обстановку в стране, все мероприятия, спланированные в зимнем периоде обучения выполнены в полном объеме.

По итогам зимнего периода обучения, лучшей дивизией Воздушно-десантных войск признано Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, которым командует гвардии генерал-майор Игорь Каплий.

Среди десантно-штурмовых бригад лучшим стало отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска, под командованием гвардии полковника Виктора Гуназа.

Лучшим соединением боевого обеспечения признана отдельная гвардейская бригада специального назначения из подмосковной Кубинки, которой командует гвардии полковник Вадим Паньков.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293820@egNews

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