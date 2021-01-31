В Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова обсудили вопросы психологического сопровождения военнослужащих

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31.01.2021 (11:40)

В Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова под руководством руководителя Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации Валентины Барабанщиковой состоялось совещание по вопросам психологического сопровождения военнослужащих академии.

Ключевой темой встречи стало обсуждение структуры организации и совершенствования психологической работы с курсантами, военнослужащими и гражданским персоналом Военно-медицинской академии.

Валентина Барабанщикова отметила актуальность рассматриваемых вопросов, решение которых позволит модернизировать модель психологического сопровождения повседневной деятельности академии, к которой подключены не только группы психологической работы и профотбора, но и теоретические кафедры, клинические подразделения, имеющие в своем штате должности психологов.

В совещании приняли участие заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов, заведующий кафедрой психиатрии, доктор медицинских наук, профессор Владислав Шамрей, заведующий кафедрой авиационной медицины, доктор медицинских наук, профессор Андрей Благинин и начальник группы психологической работы академии, кандидат психологических наук Наталья Киселева.

По итогам встречи были намечены дальнейшие направления по взаимодействию с Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации и по вопросам психологического обеспечения Военно-медицинской академии.

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