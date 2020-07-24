В Военно-воздушной академии прошла конференция о развитии ВКС

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 24 luglio 2020

24.07.2020 (00:30)

В Воронеже на базе Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина проведена научно-практическая конференция, посвященная развитию Воздушно-космических сил (ВКС).

Цель мероприятия — обсуждение и выработка единых взглядов на роль и место ВКС в перспективной системе стратегических действий Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе конференции рассматривались вопросы, касающиеся развития оперативного искусства и тактики ВКС на современном этапе, совершенствования форм и способов применения авиации, средств противовоздушной и противоракетной обороны в вооруженных конфликтах различной интенсивности, пути совершенствования всех видов обеспечения боевых действий и другие.

В рамках практической части конференции осуществлялась демонстрация учебно-материальной и лабораторной экспериментально-испытательной базы Военно-воздушной академии, экспонатов, имеющих перспективы использования в интересах ВКС, отобранных для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», а также современных и перспективных систем и средств радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности.

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