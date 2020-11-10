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Agenparl

В военном комиссариате Кызылского кожууна Республики Тыва проходит Всероссийская акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 10 novembre 2020

10.11.2020 (14:58)

В военном комиссариате Кызылского кожууна Республики Тыва проходит Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!».

В рамках акции каждый четверг в военном комиссариате проходят мероприятия «День открытых дверей» и «Урок мужества», посвященные вопросам престижа и прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, поступления в высшие и средне-профессиональные учебные заведения Минобороны России.

Как отметили в военкомате, в 2021 году проводится набор курсантов в Военный университет Министерства обороны РФ по специальности «военная журналистика» и в военный учебный центр Сибирского государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева для подготовки специалистов Ракетных войск стратегического назначения на базе специальностей высшего образования.

Предварительный отбор кандидатов осуществляется военными комиссариатами по месту регистрации их жительства.

Акция стартовала 20 октября и продлится до 15 февраля. Все мероприятия проводятся со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323765@egNews

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