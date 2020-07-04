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Agenparl

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялся четвертый торжественный выпуск операторов научных рот

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (13:30)

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялся четвертый торжественный выпуск операторов научных рот. 99 молодых ученых завершили прохождение службы в его стенах.

Начальник Технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский вручил операторам научных рот удостоверения на рационализаторские предложения, которые сохраняют авторское право на разработку и дают приоритет при получении дополнительного высшего образования.

В рамках официальной церемонии была организована выставка достижений операторов за год службы, на которой были представлены различные предложения, в том числе «умный» браслет, позволяющий диагностировать состояние человеческого организма, автоматический счетчик парковочных мест, а также автономный источник энергии на основе водорода. На некоторые изобретения уже поданы заявки и получены соответствующие патенты.

Многие операторы научных рот пожелали продолжить службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и в скором времени получат офицерские погоны с присвоением первого офицерского звания «лейтенант», остальные – приняли решение продолжить трудовую деятельность на оборонно-промышленных и научно-производственных предприятиях.

Всего в Военном инновационном технополисе «ЭРА» с 2018 года по настоящее время прошли военную службу более 300 операторов научных рот.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300280@egNews

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