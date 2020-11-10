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Agenparl

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло очередное заседание учёного совета

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 10 novembre 2020

11.11.2020 (00:08)

В ходе заседания обсуждался перечень тем магистерских диссертаций слушателей набора 2020 года, редакционно-издательская деятельность в академии по выпуску служебных произведений вопросы, а также поднимался вопрос присвоения звания «Почётный профессор Военной академии РВСН имени Петра Великого», и другие вопросы.

      Ученая степень Доктора технических наук присуждена профессору кафедры Роберту Буланову.

Сегодня академия — одно из ведущих высших военных учебных заведений России. На ее базе создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров и командного и инженерного профилей. Обучение ведётся на пяти факультетах, в составе которых действуют 25 кафедр.

Среди профессорско-преподавательского состава академии 59 докторов и 233 кандидата наук, 44 профессора и 123 доцента, три лауреата государственных премий, два заслуженных деятеля науки, 11 заслуженных работников высшей школы. В академии основаны и успешно функционируют 34 военно-научные школы.

Седьмого декабря 2020 года Военная академия РВСН будет отмечать 200-летие со дня образования.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323966@egNews

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