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Agenparl

В военкоматах ВВО на территории Забайкалья мероприятия осеннего призыва проводятся при строгом соблюдении санитарных норм

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (06:51)

В военных комиссариатах ВВО и сборном пункте Забайкальского края осенний призыв 2020 года проходит со строгим соблюдением санитарных норм и правил.

При этом работа призывных комиссий организована с учетом сложившийся эпидемиологической обстановки. На всех призывных пунктах, в том числе в отдаленных районах края, проводится обязательная термометрия призывников, оборудованы места для дезинфекции обуви, обработки рук, выдачи медицинских масок, проводится дезинфекция помещений.

Перевозка молодого пополнения на сборный пункт Забайкальского края осуществляется на транспорте, прошедшем заблаговременную дезинфекционную обработку. По прибытии на республиканский сборный пункт призывники проходят обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. При убытии к местам прохождения военной службы, на весь путь следования новобранцы обеспечиваются средствами гигиены и медицинскими масками. В залах ожидания железнодорожных вокзалов (аэропортов) организовано изолированное размещение личного состава, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324697@egNews

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