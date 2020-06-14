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Agenparl

В ВДВ проходят испытания на право ношения знака отличия Воздушно-десантных войск «Победить и выжить»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (09:00)

В период со 2 по 30 июня во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войсках проводится конкурс военно-профессионального мастерства среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту «Победить и выжить».

Более 1000 участников проходят испытания на право ношения знака отличия.

Целью испытаний Командование войск ставит повышение уровня профессиональных и физических качеств военнослужащих, а также формирование здорового состязательного элемента среди личного состава.

Накануне к проведению испытаний приступили в Новороссийском, Ивановском и Улан-Удэнском гвардейских соединениях Воздушно-десантных войск.

В рамках первого этапа проведен углубленный медицинский осмотр участников, занятия по требованиям безопасности, ознакомление личного состава команд с программой проведения испытания.

Затем участники конкурса приступили ко второму этапу – практическому, включающей в себя подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и метание гранаты на дальность, по итогам которых участники набрали свои первые баллы.

Далее участники прошли полосу препятствий и выполнили упражнения стрельб на точность.

В дальнейшем, участники совершат марш-бросок на 5 км и выполнят стрельбу из положения стоя и посоревнуются в упражнении «Парашютное двоеборье», включающим в себя прыжок с парашютом с самолетов Ил-76, АН-2 или вертолета Ми-8 с высоты 800 – 1000 м со стабилизацией падения 3 с, а также марш-бросок на 1 км с оружием, снаряжением и парашютом (основным и запасным).

Завершающие этапы включают в себя спортивное ориентирование на площадке не менее 10 квадратных километров и рукопашный бой в ограниченном пространстве (3 раунда по 3 минуты 3 разными противниками).

В случае нарушения участником конкурса требований проведения в ходе испытаний, решением главного судьи он будет отстранён от участия на любом из этапов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297220@egNews

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